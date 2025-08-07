PlayStation: Marathon in uscita entro marzo 2026, Bungie sempre meno indipendente

Bungie ha dichiarato di avere bisogno di più tempo per migliorare l'esperienza di gioco e renderla all'altezza delle aspettative, rimandando la pubblicazione senza tuttavia indicare informazioni concrete sulla nuova data di lancio. Durante l'incontro con gli investitori, la direttrice finanziaria di Sony, Lin Tao, ha rassicurato sul fatto che Marathon non è attualmente a rischio cancellazione: "Stiamo lavorando per risolvere i problemi e confidiamo che il lancio avverrà", ha dichiarato Tao, precisando tuttavia che non si tratta di un impegno formale da parte di Sony e che le cose potrebbero cambiare in futuro.