Scattano i dazi, Trump: miliardi affluiranno ora negli Usa | Aliquota su importazioni farmaceutiche arriverà gradualmente al 250%

Il presidente americano alza al 50% i dazi all'India. Il Brasile fa ricorso al Wto contro le tariffe imposte. E Apple investe 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti
Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 6 di oggi in Italia) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali, delineando il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump. "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa", ha dichiarato Trump sul suo social Truth pochi minuti prima della scadenza- E mentre Apple investirà 100 miliardi di dollari in Usa, il presidente promette: "Aliquota su importazioni farmaceutiche arriverà gradualmente al 250%". Il Brasile infine ricorre al Wto contro le tariffe imposte da Trump.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso ieri di imporre nuovi dazi alla Cina, per punirla dell'acquisto di petrolio dalla Russia, come annunciato nei confronti dell'India. "Potrebbe succedere", ha detto Trump ai giornalisti, confermando l'intenzione di introdurre nuove sanzioni secondarie per aumentare la pressione sulla Russia affinche' ponga fine alla guerra in Ucraina. "Potrebbe succedere..
Un alto funzionario della Casa Bianca ha detto oggi che le importazioni dal Giappone già soggette a dazi del 15% verranno comunque sottoposte anche al dazio "reciproco" del 15% previsto dall'accordo commerciale raggiunto tra i due Paesi, contrariamente a quanto sostenuto dal governo giapponese e alimentando ulteriormente la confusione in merito ai contenuti e all'effettiva portata dell'intesa bilaterale annunciata alla fine del mese scorso.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato ieri di voler imporre ingenti dazi alle importazioni statunitensi nel settore farmaceutico, affermando che l'aliquota per i farmaci importati nel Paese potrebbero salire fino al 250 per cento con l'obiettivo di convincere le aziende a riportare la produzione sul suolo Usa.
Apple "sta tornando a casa". Lo ha detto Donald Trump, annunciando nello Studio Ovale il nuovo investimento negli Usa da 100 miliardi di dollari da parte di Cupertino che porta il totale degli investimenti dell'azienda in America a 600 miliardi. "È un passo significativo verso l'obiettivo finale di assicurare che gli iPhone venduti in America siano costruiti in America", ha detto il presidente.
Commenti (0)