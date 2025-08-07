Scattano i dazi, Trump: miliardi affluiranno ora negli Usa | Aliquota su importazioni farmaceutiche arriverà gradualmente al 250%

Apple "sta tornando a casa". Lo ha detto Donald Trump, annunciando nello Studio Ovale il nuovo investimento negli Usa da 100 miliardi di dollari da parte di Cupertino che porta il totale degli investimenti dell'azienda in America a 600 miliardi. "È un passo significativo verso l'obiettivo finale di assicurare che gli iPhone venduti in America siano costruiti in America", ha detto il presidente.