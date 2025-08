Media: "Trump-Apple annunceranno 100 miliardi di investimenti negli Stati Uniti" | Gli Usa alzano al 50% i dazi all'India

La Apple intende investire 100 miliardi in Usa. Lo rivela Bloomberg. L'annuncio dovrebbe essere fatto dallo stesso Trump in giornata. L'obiettivo della casa di Cupertino sarebbe quello di evitare i dazi sull'iPhone. Intanto, il leader della Casa Bianca firma un ordine esecutivo per imporre all'India dazi aggiuntivi del 25%, come punizione per l'acquisto di petrolio dalla Russia. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dai media Usa. Il totale delle tariffe Usa nei confronti dell'India ammonta ora al 50%. Secondo un alto funzionario Ue, i dazi Usa sulle auto, farmaci e semiconduttori Ue dovrebbero scendere "molto, molto presto al 15%" come previsto nell'intesa siglata da Donald Trump e Ursula von der Leyen. Lo rende noto un alto funzionario Ue. Restano fuori acciaio e alluminio.