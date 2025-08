Ue: "I dazi Usa sulle auto, farmaci e chip scenderanno al 15%"

I dazi Usa sulle auto, farmaci e semiconduttori Ue dovrebbero scendere "molto, molto presto al 15%" come previsto nell'intesa siglata da Donald Trump e Ursula von der Leyen. Lo rende noto un alto funzionario Ue. Restano fuori acciaio e alluminio. "Soltanto pochi Paesi volevano l'escalation con gli Usa", ha spiegato sempre il funzionario per il quale non c'è "nessuna celebrazione per l'accordo sui dazi, ma sollievo". Bruxelles: "Da oggi sospensione delle contromisure per sei mesi". Intanto, l'Attorney General americana, Pam Bondi, ha ordinato ai procuratori federali di avviare un'indagine del grand jury riguardo alle accuse rivolte a membri dell'amministrazione Obama che avrebbero fabbricato informazioni di intelligence su interferenze russe nelle elezioni del 2016, per danneggiare Donald Trump. Lo riporta la Cnn citando una fonte a conoscenza della questione.