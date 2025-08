Dazi, Nyt: "Finora Trump ha incassato 152 miliardi di dollari, il rischio è che a pagare il conto siano i consumatori Usa"

Con la sua politica dei dazi Donald Trump ha incassato finora 152 miliardi di dollari, circa il doppio degli incassi dello stesso periodo nel 2024 (78 miliardi). E' quanto scrive il New York Times citando i dati comunicati dal Tesoro. Gli analisti prevedono che in un decennio gli Usa potrebbero contare su risorse aggiuntive per oltre 2mila miliardi. Molti media americani avvertono però: il rischio è che a pagare siano i contribuenti americani. Si stimano infatti aumenti di prezzi dell'1,8% a breve, con una perdita di reddito di 2.400 dollari a famiglia. Intanto, il presidente Usa dice che per il momento Powell resta a capo della Fed, mentre sui dazi Giorgetti assicura: "Si tratta ancora".