Trump teme i mercati: "Powell per ora resta a capo della Fed"

Nuova stoccata di Donald Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell. "Lo rimuoverei in un batter d'occhio, ma dicono che ciò disturberebbe il mercato - ha detto infatti il presidente Usa -, ma tanto lui se ne andrà tra sette o otto mesi e io metterò qualcun altro, quindi molto probabilmente resterà al suo posto". Le critiche di Trump a Powel nascono principalmente dalla decisione di quest'ultimo di non abbassare i tassi di interesse, aggravando, non manca di sottolineare, il costo del debito pubblico americano. Intanto sul fronte dazi, gli Stati Uniti per il momento non mettono in atto tutti gli elementi dell'accordo Ue-Usa: in particolare, l'ordine esecutivo di Washington ancora non rispetta l'impegno preso di ridurre le tariffe sulle automobili a un massimo del 15%.