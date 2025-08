Dazi Usa-Ue, le tariffe sulle auto per ora restano oltre il 15%: nessuna riduzione | Borse europee in profondo rosso: Milano la peggiore

Sul fronte dazi, gli Stati Uniti per il momento non mettono in atto tutti gli elementi dell'accordo Ue-Usa: in particolare, l'ordine esecutivo di Washington ancora non rispetta l'impegno preso di ridurre le tariffe sulle automobili a un massimo del 15% e non prevede che si mettano in pratica altri dettagli previsti nell'intesa per alcuni prodotti strategici, come gli aerei. Intanto si apprende che la soglia concordata a Berlino con von der Leyen, confermata da Donald Trump, entrerà in vigore a partire dall'8 agosto: per le merci in transito si applicherà l'aliquota precedente, cioè il 10% più la percentuale della Nazione più favorita fino al 5 ottobre. Male le Borse europee.