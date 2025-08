Dazi, Ue: "Da martedì sospensione delle contromisure per sei mesi"

L'Ue sta continuando a collaborare con gli Stati Uniti per arrivare a una dichiarazione congiunta sui dazi commerciali, come concordato il 27 luglio, e adottare "le misure necessarie per sospendere di sei mesi le contromisure dell'Ue contro gli Stati Uniti, che avrebbero dovuto entrare in vigore il 7 agosto". Lo riferisce il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill. Orban (Ungheria): "Accordo Ue-Usa è un autogol". Con la sua politica dei dazi Donald Trump ha incassato finora 152 miliardi di dollari, circa il doppio degli incassi dello stesso periodo nel 2024 (78 miliardi). È quanto scrive il New York Times citando i dati comunicati dal Tesoro. Molti media americani avvertono però: il rischio è che a pagare siano i contribuenti americani. Si stimano infatti aumenti di prezzi dell'1,8% a breve, con una perdita di reddito di 2.400 dollari a famiglia. Intanto, il presidente Usa sostiene che il gettito generato dai dazi servirà per ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche "un dividendo" per i meno abbienti.