Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 13 minuti fa

il tempo reale

Usa-Ue, siglata la dichiarazione congiunta sui dazi: tariffe doganali al 15% su auto, farmaci e semiconduttori | Ancora niente accordo sul vino

Le regole digitali Ue sono rimaste fuori dal negoziato. Bruxelles acquisterà dagli Stati Uniti 750 miliardi di dollari di energia e 40 miliardi di chip

21 Ago 2025 - 13:58
© Afp

© Afp

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi, dopo l'accordo politico del 27 luglio raggiunto da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Nell'ambito dell'intesa commerciale, Bruxelles acquisterà gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti dell'energia nucleare dagli Usa per 750 miliardi di dollari fino al 2028 e chip di intelligenza artificiale statunitensi per un valore di almeno 40 miliardi di dollari. Il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue avrà un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic: "Abbiamo tenuto fuori dai negoziati commerciali le questioni 'Digital Market Act' e 'Digital Service Act', concentrandoci su ciò che era chiaramente la priorità". Come su acciaio e alluminio, anche su vino, alcolici e birra non è stato ancora trovato un accordo: "Ma le porte non sono chiuse per sempre", ha chiarito Sefcovic.

Leggi anche

Usa-Ue, c'è l'intesa sui dazi al 15%: ecco cosa prevede e quali prodotti riguarda

Usa, aumenta il prezzo di PlayStation 5: la versione Pro arriva a 750 dollari

"Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche". Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi dopo l'accordo politico raggiunto dalla presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump dei 27 luglio. Lo ha annuncia la Commissione. "La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname".

Ti potrebbe interessare

dazi
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema