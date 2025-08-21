Usa-Ue, siglata la dichiarazione congiunta sui dazi: tariffe doganali al 15% su auto, farmaci e semiconduttori | Ancora niente accordo sul vino

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi, dopo l'accordo politico del 27 luglio raggiunto da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Nell'ambito dell'intesa commerciale, Bruxelles acquisterà gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti dell'energia nucleare dagli Usa per 750 miliardi di dollari fino al 2028 e chip di intelligenza artificiale statunitensi per un valore di almeno 40 miliardi di dollari. Il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue avrà un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic: "Abbiamo tenuto fuori dai negoziati commerciali le questioni 'Digital Market Act' e 'Digital Service Act', concentrandoci su ciò che era chiaramente la priorità". Come su acciaio e alluminio, anche su vino, alcolici e birra non è stato ancora trovato un accordo: "Ma le porte non sono chiuse per sempre", ha chiarito Sefcovic.