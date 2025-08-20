Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 4 minuti fa

Bce, Lagarde: "Economia dell'area euro in frenata con i dazi Usa"

Nuovo affondo di Trump contro Powell: "Le persone non possono permettersi un mutuo a causa sua"

20 Ago 2025 - 10:43
Donald Trump è tornato ad attaccare il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, affermando che sta "facendo del male" all'industria immobiliare. "Qualcuno potrebbe dirgli che sta facendo del male all'industria immobiliare? Le persone non possono permettersi un mutuo a causa sua". Intanto da Ginevra la presidente della Bce, Christine Lagarde, sottolinea che, a causa dei dazi di Trump, l'export verso gli Usa si sta allentando: l'economia dell'area euro, dopo la crescita robusta del primo trimestre 2025, presentava già segnali di rallentamento nel secondo destinati a consolidarsi ulteriormente. Le aliquote tariffarie concordate con gli Usa, sottolinea Lagarde, sono "in qualche misura più alte" rispetto a quanto stimato dalla Bce di giugno, e andranno "messe in conto nelle nuove proiezioni di settembre che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi".

Dazi, il confronto tra quelli minacciati e quelli reali

