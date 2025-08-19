Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 23 minuti fa

La diretta

Criminalità a Washington, Trump apre un'indagine sulla polizia per aver "comunicato dati falsi"

L'ipotesi dell'accusa contro le forze dell'ordine della città è manipolazione dei numeri "per creare una falsa illusione di sicurezza"

19 Ago 2025 - 19:32
E' stata aperta un'indagine contro la polizia di Washington per verificare se siano stati manipolati i dati sulla criminalità locale. A dare la notizia è stato Donald Trump sui social, dove ha scritto: "D.C ha fornito dati falsi per creare una falsa illusione di sicurezza". Il presidente Usa sottolinea che "fino a 4 giorni fa Washington era la città più pericolosa degli stati Uniti e forse del mondo. Ora, in poco tempo, è forse la più sicura", riferendosi al controllo delle forze dell'ordine cittadine assunto dal governo federale e all'invio della Guardia Nazionale per supportare l'azione della polizia. Intanto, sui dazi il tycoon avverte: "Presto in arrivo sui chip, saranno molto alti". 

Il dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine per verificare se la polizia di Washington, D.C., abbia manipolato i dati per far apparire i tassi di criminalità più bassi di quanto siano realmente. Lo riporta il Washington Post, citando fonti a conoscenza dell'inchiesta. "D.C. ha fornito dati falsi sulla criminalità per creare una falsa illusione di sicurezza", ha scritto Donald Trump sui social media.

