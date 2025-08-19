Criminalità a Washington, Trump apre un'indagine sulla polizia per aver "comunicato dati falsi"

E' stata aperta un'indagine contro la polizia di Washington per verificare se siano stati manipolati i dati sulla criminalità locale. A dare la notizia è stato Donald Trump sui social, dove ha scritto: "D.C ha fornito dati falsi per creare una falsa illusione di sicurezza". Il presidente Usa sottolinea che "fino a 4 giorni fa Washington era la città più pericolosa degli stati Uniti e forse del mondo. Ora, in poco tempo, è forse la più sicura", riferendosi al controllo delle forze dell'ordine cittadine assunto dal governo federale e all'invio della Guardia Nazionale per supportare l'azione della polizia. Intanto, sui dazi il tycoon avverte: "Presto in arrivo sui chip, saranno molto alti".