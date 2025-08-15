Dazi Usa, Trump: "Quelli sui chip in arrivo settimana prossima, saranno molto alti"

I dazi sui chip arriveranno la prossima settimana. Saranno bassi all'inizio, poi molto alti. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Per quanto riguarda i dazi e le relazioni tra America Latina e Cina, il presidente Usa ha dichiarato che "il Brasile è stato un pessimo partner commerciale". Il tycoon ha inoltre ribadito il suo sostegno all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari dal 4 agosto per ordine del giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes.