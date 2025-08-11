Trump schiera la guardia nazionale a Washington: "Salverò la capitale dal crimine"

Trump ha mostrato ai media nella sala stampa della Casa Bianca una serie di grafici secondo i quali il tasso di criminalità di Washington è peggiore di quello di diverse città in tutto il mondo. "La nostra capitale è stata invasa da bande violente e criminali assetati di sangue, gang di giovani scatenati, maniaci drogati e senzatetto, e non permetteremo che ciò accada ancora", ha detto. Ma secondo le statistiche ufficiali delle forze dell'ordine, nel 2025 e nel 2024 il tasso di criminalità a Washington è sceso.