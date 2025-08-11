Trump schiera la guardia nazionale a Washington: "Salverò la capitale dal crimine"

Il governo federale ha assunto il controllo della Metropolitan Police invocando un articolo di una legge del 1973
© Afp
Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale a Washington, dopo aver trasferito il controllo della polizia della capitale al governo federale in base a una legge del 1973, l'Home Rule Act. "Salverò la capitale degli Stati Uniti dal crimine e dallo squallore", ha detto il presidente in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Siamo qui per compiere un'azione storica e riscattare la capitale della nostra nazionale da omicidi, violenza, ferocia, sporcizia", ha detto Trump definendo il provvedimento il "Liberation day" di Washington.
