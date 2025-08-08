Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

Il portavoce dello staff Stephen Miller: "Il presidente ha agito per la sicurezza di chi vive nella capitale". Scattati i dazi, il tycoon: nelle nostre casse affluiranno miliardi di dollari
© -afp
La Casa Bianca dice che Washington è "più violenta di Baghdad" ed è per questo che Trump ha disposto il pattugliamento delle strade della città ad opera delle forze dell'ordine federali. "Il presidente - chiarisce il vicecapo dello staff Stephen Miller - sa bene che bisogna agire per la sicurezza degli abitanti della nostra capitale". Intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi Usa sui prodotti di decine di economie mondiali e il tycoon ha commentato: "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti, inizieranno ad affluire negli Usa".
Washington "è più violenta di Baghdad, più violenta di parte dell'Etiopia e di molti altri Paesi pericolosi al mondo". Lo ha detto Stephen Miller, il vice capo dello staff della Casa Bianca, dopo che Donald Trump ha ordinato alla polizia federale di pattugliare la capitale. "Il presidente ha ben chiaro che bisogna agire per mettere al sicuro Washington per chi ci vive e per tutti gli americani che la vogliono visitare", ha messo in evidenza Miller.
La Casa Bianca ha annunciato che gli agenti delle forze dell'ordine federali pattuglieranno le strade di Washington, DC, per i prossimi sette giorni. Lo riporta The Hill. La presenza federale rafforzata inizierà a mezzanotte, le 6 di oggi in Italia. Sarà guidata dalla Polizia dei Parchi degli Stati Uniti e includerà ufficiali e agenti dell'Fbi, della Dea, dell'Atf, delle divisioni dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e di altre agenzie. La Casa Bianca ha affermato che le forze dell'ordine federali saranno dislocate in unità appositamente designate.
