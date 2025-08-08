Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

La Casa Bianca dice che Washington è "più violenta di Baghdad" ed è per questo che Trump ha disposto il pattugliamento delle strade della città ad opera delle forze dell'ordine federali. "Il presidente - chiarisce il vicecapo dello staff Stephen Miller - sa bene che bisogna agire per la sicurezza degli abitanti della nostra capitale". Intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi Usa sui prodotti di decine di economie mondiali e il tycoon ha commentato: "Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti, inizieranno ad affluire negli Usa".