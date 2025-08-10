Trump: "Via i senzatetto da Washington, sarà più sicura e bella"

Il presidente definisce la capitale degli Stati Uniti più "violenta di Baghdad" e annuncia un pugno di ferro
Donald Trump e i cappellini "parlanti": "Make America Great Again" © IPA
Donald Trump ha annunciato due iniziative di rilievo. Da un lato, intende avviare un piano per “rendere Washington più sicura e bella”, trasferendo immediatamente i senzatetto in strutture dedicate ma lontane dalla capitale, un intervento che ha paragonato alla gestione dei flussi migratori al confine. Dall’altro, sta valutando di riclassificare la marijuana come sostanza “meno pericolosa”, riprendendo un processo avviato ma non concluso da Joe Biden. La decisione sarebbe sostenuta da motivazioni economiche, dall’interesse per gli usi terapeutici e dal pressing di finanziatori legati all’industria della cannabis, che hanno contribuito alla sua campagna elettorale.
Donald Trump sta valutando di riclassificare la marijuana come sostanza “meno pericolosa”, riaprendo un processo iniziato ma non concluso da Joe Biden. La possibile svolta sarebbe motivata dall’interesse per il settore, dagli studi sugli usi terapeutici e dalle pressioni di finanziatori legati all’industria della cannabis, molti dei quali hanno sostenuto economicamente la sua campagna. Durante una recente raccolta fondi nel suo club di golf in New Jersey, Trump ha discusso con investitori del settore, tra cui Kim Rivers, CEO di Trulieve, che lo ha spinto a favorire la ricerca terapeutica. Finora, però, la sua amministrazione ha fatto poco per l’industria, costringendo le aziende a strategie più aggressive, come sondaggi per mostrare il sostegno alla riclassificazione anche tra i conservatori.
"Renderò la nostra capitale più sicura e più bella che mai. I senzatetto devono andarsene, immediatamente. Vi daremo un posto dove stare, ma lontano dalla capitale". Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Tutto avverrà molto rapidamente, proprio come al confine dove siamo passati da milioni di immigrati a zero negli ultimi mesi. Questo sarà più facile: preparatevi!", ha aggiunto.
