Trump: "Via i senzatetto da Washington, sarà più sicura e bella"

Donald Trump ha annunciato due iniziative di rilievo. Da un lato, intende avviare un piano per “rendere Washington più sicura e bella”, trasferendo immediatamente i senzatetto in strutture dedicate ma lontane dalla capitale, un intervento che ha paragonato alla gestione dei flussi migratori al confine. Dall’altro, sta valutando di riclassificare la marijuana come sostanza “meno pericolosa”, riprendendo un processo avviato ma non concluso da Joe Biden. La decisione sarebbe sostenuta da motivazioni economiche, dall’interesse per gli usi terapeutici e dal pressing di finanziatori legati all’industria della cannabis, che hanno contribuito alla sua campagna elettorale.