Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 11 minuti fa

La diretta

Trump: "Via i senzatetto da Washington, sarà più sicura e bella"

Il presidente definisce la capitale degli Stati Uniti più "violenta di Baghdad" e annuncia un pugno di ferro

10 Ago 2025 - 18:16
Donald Trump e i cappellini "parlanti": "Make America Great Again" © IPA

Donald Trump e i cappellini "parlanti": "Make America Great Again" © IPA

Donald Trump ha annunciato due iniziative di rilievo. Da un lato, intende avviare un piano per “rendere Washington più sicura e bella”, trasferendo immediatamente i senzatetto in strutture dedicate ma lontane dalla capitale, un intervento che ha paragonato alla gestione dei flussi migratori al confine. Dall’altro, sta valutando di riclassificare la marijuana come sostanza “meno pericolosa”, riprendendo un processo avviato ma non concluso da Joe Biden. La decisione sarebbe sostenuta da motivazioni economiche, dall’interesse per gli usi terapeutici e dal pressing di finanziatori legati all’industria della cannabis, che hanno contribuito alla sua campagna elettorale.

Leggi anche

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

Scattano i dazi, Trump: miliardi affluiranno ora negli Usa | Aliquota su importazioni farmaceutiche arriverà gradualmente al 250%

Donald Trump sta valutando di riclassificare la marijuana come sostanza “meno pericolosa”, riaprendo un processo iniziato ma non concluso da Joe Biden. La possibile svolta sarebbe motivata dall’interesse per il settore, dagli studi sugli usi terapeutici e dalle pressioni di finanziatori legati all’industria della cannabis, molti dei quali hanno sostenuto economicamente la sua campagna. Durante una recente raccolta fondi nel suo club di golf in New Jersey, Trump ha discusso con investitori del settore, tra cui Kim Rivers, CEO di Trulieve, che lo ha spinto a favorire la ricerca terapeutica. Finora, però, la sua amministrazione ha fatto poco per l’industria, costringendo le aziende a strategie più aggressive, come sondaggi per mostrare il sostegno alla riclassificazione anche tra i conservatori.

"Renderò la nostra capitale più sicura e più bella che mai. I senzatetto devono andarsene, immediatamente. Vi daremo un posto dove stare, ma lontano dalla capitale". Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Tutto avverrà molto rapidamente, proprio come al confine dove siamo passati da milioni di immigrati a zero negli ultimi mesi. Questo sarà più facile: preparatevi!", ha aggiunto. 

Ti potrebbe interessare

donald trump
usa
dazi
ue

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema