Usa, media: "Trump valuta 11 candidati per sostituire Powell alla Fed"

L'amministrazione Trump sta valutando 11 candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla scadenza del suo mandato a maggio. A dichiararlo è la rete CNBC. Il numero è stato confermato anche dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, durante un'intervista a Bloomberg news, ma Bessent non ha fornito nomi. L'indiscrezione arriva dopo l'ennesimo attacco del presidente Usa nei confronti di Powell. Il tycoon poche ore fa aveva esortato il presidente della Fed a "tagliare i tassi ora" perché "i danni che ha causato, essendo sempre in ritardo, sono incalcolabili".
L'amministrazione Trump sta valutando 11 candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla scadenza del suo mandato a maggio. A dichiararlo è la rete CNBC. Il numero è stato confermato anche dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, durante un'intervista a Bloomberg news, ma Bessent non ha fornito nomi. Le fonti raggiunte da CNBC hanno invece dichiarato che tra gli intervistati ci saranno David Zervos, chief market Strategist di Jefferies, l'ex governatore della Fed Larry Lindsey e Rick Rieder, responsabile degli investimenti per il reddito fisso globale di BlackRock. Questi tre nomi si aggiungono a quelli di Michelle Bowman, vicepresidente della Fed per la supervisione, del governatore della Fed Chris Waller e del vicepresidente della Fed Philip Jefferson. Tra i candidati confermati figurano anche Marc Summerlin, consigliere economico dell'amministrazione Bush, la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan e l'ex presidente della Fed di St. Louis James Bullard.
