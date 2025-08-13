Usa, media: "Trump valuta 11 candidati per sostituire Powell alla Fed"

L'amministrazione Trump sta valutando 11 candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla scadenza del suo mandato a maggio. A dichiararlo è la rete CNBC. Il numero è stato confermato anche dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, durante un'intervista a Bloomberg news, ma Bessent non ha fornito nomi. L'indiscrezione arriva dopo l'ennesimo attacco del presidente Usa nei confronti di Powell. Il tycoon poche ore fa aveva esortato il presidente della Fed a "tagliare i tassi ora" perché "i danni che ha causato, essendo sempre in ritardo, sono incalcolabili".