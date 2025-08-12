Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 5 minuti fa

La diretta

Trump: "Powell tagli i tassi subito, sto pensando di fare causa contro di lui"

Il presidente Usa torna ad attaccare il numero uno della Fed per il suo "lavoro orribile e incompetente". Sul fronte dazi estesa di 90 giorni la tregua con la Cina

12 Ago 2025 - 16:15
© Afp

© Afp

Donald Trump torna ad attaccare Jerome Powell esortandolo a "tagliare i tassi ora" perché "i danni che ha causato, essendo sempre in ritardo, sono incalcolabili". Sul suo social Truth annuncia inoltre l'ipotesi di fare causa al presidente della Fed per il suo "lavoro orribile e incompetente nella gestione della costruzione degli edifici della Fed". Intanto il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che estende per 90 giorni, fino al 9 novembre, la tregua con la Cina sui dazi. Continuano dunque i negoziati con Pechino, in vista anche di un potenziale incontro con Xi Jinping. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre fatto chiarezza sulla questione oro: "Non saranno applicate tariffe doganali ai lingotti". 

Leggi anche

Dazi, Trump estende di 90 giorni la tregua con la Cina | E schiera la guardia nazionale a Washington: "Salverò la capitale dal crimine"

Donald Trump e i cappellini "parlanti": "Make America Great Again"

Trump: "Via i senzatetto da Washington, sarà più sicura e bella"

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

L'amministrazione Trump e Harvard sono vicine a un accordo che metterebbe fine alla battaglia che va avanti da mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, in base all'intesa l'ateneo si impegnerebbe a spendere 500 milioni di dollari in cambio di miliardi di dollari di finanziamenti federali alla ricerca. I 500 milioni sarebbero spesi da Harvard in programmi di formazione professionale e di ricerca: la cifra sarebbe giudicata sufficiente da Donald Trump perché è il doppio di quanto l'università Columbia ha accettato di pagare, e andrebbe bene anche a Harvard perché non si troverebbe a pagare direttamente il governo come sta facendo la Columbia.

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti del 2,7% a luglio, sotto le attese degli analisti e allo stesso livello di giugno. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,2%, in linea con le previsioni del mercato. L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un aumento del 3,1%, oltre le previsioni del mercato. Rispetto a giugno, l'indice core è salito dello 0,3%.

Jerome Powell "deve tagliare i tassi ora". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che sta valutando che una possibile causa contro il presidente della Fed "proceda"per il suo "lavoro orribile e incompetente nella gestione della costruzione" degli edifici della Fed. "I danni che ha causato - accusa l'inquilino della Casa Bianca -, essendo sempre in ritardo, sono incalcolabili. Fortunatamente, l'economia è talmente forte che abbiamo superato Powell e il consiglio di amministrazione compiacente". 

donald trump
usa
dazi
ue

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema