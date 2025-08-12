Trump: "Powell tagli i tassi subito, sto pensando di fare causa contro di lui"

L'amministrazione Trump e Harvard sono vicine a un accordo che metterebbe fine alla battaglia che va avanti da mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, in base all'intesa l'ateneo si impegnerebbe a spendere 500 milioni di dollari in cambio di miliardi di dollari di finanziamenti federali alla ricerca. I 500 milioni sarebbero spesi da Harvard in programmi di formazione professionale e di ricerca: la cifra sarebbe giudicata sufficiente da Donald Trump perché è il doppio di quanto l'università Columbia ha accettato di pagare, e andrebbe bene anche a Harvard perché non si troverebbe a pagare direttamente il governo come sta facendo la Columbia.