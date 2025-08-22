Trump incontra militari e agenti di polizia schierati a Washington e distribuisce hamburger e pizza

Donald Trump ha incontrato le forze dell'ordine e della Guardia nazionale a Washington, nel quadro della sua offensiva per la sicurezza. Circondato da agenti locali e federali, ha parlato davanti a una sede della Park Police. Ha quindi portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud-est della capitale. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente.