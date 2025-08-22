Trump incontra militari e agenti di polizia schierati a Washington e distribuisce hamburger e pizza

Per il presidente la capitale è più pericolosa di Bogotà
Donald Trump ha incontrato le forze dell'ordine e della Guardia nazionale a Washington, nel quadro della sua offensiva per la sicurezza. Circondato da agenti locali e federali, ha parlato davanti a una sede della Park Police. Ha quindi portato pizza e hamburger alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartier generale di Anacostia, nel sud-est della capitale. "Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l'abbiamo presa nel posto più buono della città", ha detto il presidente.
Trump ha dichiarato di essere venuto a incontrare la polizia per ringraziare le truppe della Guardia nazionale e ha parlato degli sforzi non solo per ridurre rapidamente la criminalità, ma anche per rimuovere i graffiti, sistemare le aiuole spartitraffico e riparare le strade. Ad ascoltarlo c'erano 300 uomini e donne di diverse agenzie, tra cui Dea, Atf, Us Marshals, Fbi.
Trump ha spiegato che la sua "offensiva per la sicurezza" è stata avviata a causa dell'aumento della criminalità, in particolare quella delle bande giovanili. "Avremo la più bella capitale del mondo", ha detto parlando alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartiere di Anacostai.
Il presidente ha dichiarato, nelle ultime settimane, che Washington è più pericolosa di Bogotà e che anche altre città statunitensi, come Chicago e New York, sono un disastro.
