L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto

"La Crimea è enorme, direi grande quanto il Texas o qualcosa del genere, in mezzo all'oceano. Ed è meravigliosa". Così Donald Trump in un'intervista radiofonica con il giornalista conservatore Mark Levin che ha subito corretto il tycoon suggerendogli che la Crimea si affaccia sul mar Nero. Ma non è quella la frase sui cui i media ucraini si stanno soffermando, bensì quella sulle dimensioni della penisola. Secondo, infatti, il Kiev Independent che riporta la gaffe del presidente americano, la Crimea è circa 26 volte più piccola del Texas.