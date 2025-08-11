Logo Tgcom24
Una decisione storica

Trump militarizza Washington: "Più pericolosa di Bogotà"

Secondo il presidente Usa anche altre città statunitensi sono un disastro, come Chicago e New York:""Faremo lo stesso anche lì"

di Francesca Canto
11 Ago 2025 - 22:09
01:25 

Il governo americano assumerà il controllo del Dipartimento della polizia metropolitana di Washington D.C. per contrastare la criminalità e lo squallore. A dichiararlo è il presidente Donald Trump, in una conferenza stampa con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, la procuratrice generale Pam Bondi e il direttore dell'Fbi Kash Patel. Si tratta di una decisione storica perché il governo può assumere il controllo del dipartimento della Polizia della capitale solo in situazioni emergenziali e solo per 48 ore ai sensi dell'Home Rule Act. 

Il presidente ha dichiarato che Washington è più pericolosa di Bogotà e che anche altre città statunitensi sono un disastro, come Chicago e New York. "Faremo lo stesso anche lì" ha detto il tycoon, mentre fuori dalla Casa Bianca irrompono le proteste.

