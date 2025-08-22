Dazi, dall'Italia alla Francia: le Poste europee limitano le consegne di pacchi negli Usa

Dhl, il gruppo che controlla anche le Poste tedesche, ha annunciato che da oggi non sarà più possibile inviare pacchi negli Stati Uniti per clienti commerciali. Per l'azienda "ci sono ancora rilevanti questioni che vanno chiarite" rispetto all'applicazione dei dazi che entreranno in vigore dal 29 agosto, ad esempio quelle riguardanti "come e da quale autorità saranno emesse". Per l'invio di documenti, invece, "non cambia nulla". Nel comunicato si fa riferimento a misure "temporanee" ma non è ancora chiaro fino a quando.