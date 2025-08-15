Dazi Usa, arriva la"lettera con i nuovi dettagli per le trattative

La missiva contiene altri dettagli, ma sembra non includa la definizione dei particolari sui dazi al settore automotive e acciaiodi Stefania Scordio
Dopo l'accordo sui dazi al 15%, tra Stati Uniti ed Europa la trattativa continua per i dettagli tecnici.
L'intesa siglata il 27 luglio in Scozia, prevede l'applicazione da parte degli usa di tariffe al del 15% sui prodotti europei, e l'impegno dell’UE ad acquistare energia dagli Stati Uniti per 750 miliardi di euro oltre a investire altri 600 miliardi di euro sul mercato americano entro la fine del mandato di Trump.
