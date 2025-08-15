Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LA TRATTATIVA CONTINUA

Dazi Usa, arriva la"lettera con i nuovi dettagli per le trattative

La missiva contiene altri dettagli, ma sembra non includa la definizione dei particolari sui dazi al settore automotive e acciaio

di Stefania Scordio
15 Ago 2025 - 13:23
01:16 

Dopo l'accordo sui dazi al 15%, tra Stati Uniti ed Europa la trattativa continua per i dettagli tecnici. 
L'intesa siglata il 27 luglio in Scozia, prevede l'applicazione da parte degli usa di tariffe al del 15% sui prodotti europei, e l'impegno dell’UE ad acquistare energia dagli Stati Uniti per 750 miliardi di euro oltre a investire altri 600 miliardi di euro sul mercato americano entro la fine del mandato di Trump. 

dazi
stati uniti
europa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri