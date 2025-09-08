Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 49 minuti fa

Trump, presto un'iniziativa per incoraggiare alla preghiera i cittadini americani

"America Prays" sarà legata all'imminente 250mo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Sondaggio: il 57% degli americani boccia l'operato del tycoon

08 Set 2025 - 16:01
Donald Trump annuncerà una nuova iniziativa per incoraggiare gli americani a pregare per il Paese. L'iniziativa, denominata "America Prays", sarà resa nota in occasione di una visita che il presidente farà al Museo della Bibbia di Washington e sarà legata all'imminente 250mo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Alta tensione tra il governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker, e Trump. "Il presidente degli Stati Uniti minaccia di dichiarare guerra a una città americana. Non è uno scherzo. Non è normale", ha detto Pritzker che ha duramente replicato alle provocazioni di Trump, che su Truth ha evocato l’invio di truppe a Chicago parafrasando la celebre frase del film Apocalypse Now. “Trump non è un uomo forte, è un uomo spaventato”, ha aggiunto il leader democratico, accusandolo apertamente di comportarsi come “un aspirante dittatore”. L'ex presidente aveva pubblicato un’immagine in stile cinematografico accompagnata dalla frase "Adoro l'odore delle deportazioni al mattino", minacciando l'intervento della Guardia nazionale e rilanciando toni bellici verso la terza città più grande d’America. Secondo un sondaggio di Nbc News Decision Desk, il 57% degli americani boccia le prestazioni del loro presidente. 

