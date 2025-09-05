Trump riceve i capi delle Big Tech: "Presto imporrò dazi consistenti sui semiconduttori" | Il Pentagono diventa Dipartimento della Guerra

L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto
© Tgcom24
© Tgcom24
Il presidente americano annuncia che risparmierà aziende come Apple che espandono gli investimenti a livello nazionale. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, diventerà il "Segretario di Guerra"
© Ansa
Donald Trump ha ribadito che presto imporrà dazi "abbastanza consistenti" sulle importazioni di semiconduttori per computer da parte di aziende che non trasferiscono la produzione negli Stati Uniti, ma risparmierà aziende come Apple che espandono gli investimenti a livello nazionale. Il tycoon ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un incontro alla Casa Bianca con importanti leader delle Big Tech, tra cui Tim Cook, Bill Gates, Mark Zuckerberg e Safra Catz. Il presidente americano si appresta a firmare l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, appellativo abbandonato nel 1947. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, diventerà dunque il "Segretario di Guerra".
© Tgcom24
© Tgcom24
Durante la cena con i big della Silicon Valley alla Casa Bianca, Donald Trump ha scherzato col numero uno di Meta, Mark Zuckerberg: "Questo è l'inizio della tua carriera politica".
Il capo del Pentagono Pete Hegseth diventa il "Segretario di Guerra". Lo si legge nella bozza dell'ordine esecutivo che Donald Trump si appresta a firmare per ribattezzare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento di Guerra. Al capo del Pentagono è anche chiesto di proporre una legge per rendere permanente il cambio di nome.
Nell'amministrazione Trump ci sono almeno tre membri del suo governo con presunte frodi sui mutui, come quella di cui il presidente accusa la governatrice della Fed Lisa Cook. Lo riportano i media americani, sottolineando che ad aver commesso "frodi" come quella di Cook sono la segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer, il segretario dei Trasporti Sean Duffy e il numero uno dell'agenzia della protezione ambientale Lee Zeldin. Anche loro, come la governatrice della Fed, nei documenti presentati per ottenere mutui hanno elencato più abitazioni come loro residenza principale. Una pratica ritenuta dagli osservatori comune, ma che Trump ha usato per licenziare Cook.
Commenti (0)