Trump riceve i capi delle Big Tech: "Presto imporrò dazi consistenti sui semiconduttori" | Il Pentagono diventa Dipartimento della Guerra

Nell'amministrazione Trump ci sono almeno tre membri del suo governo con presunte frodi sui mutui, come quella di cui il presidente accusa la governatrice della Fed Lisa Cook. Lo riportano i media americani, sottolineando che ad aver commesso "frodi" come quella di Cook sono la segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer, il segretario dei Trasporti Sean Duffy e il numero uno dell'agenzia della protezione ambientale Lee Zeldin. Anche loro, come la governatrice della Fed, nei documenti presentati per ottenere mutui hanno elencato più abitazioni come loro residenza principale. Una pratica ritenuta dagli osservatori comune, ma che Trump ha usato per licenziare Cook.