Economia
nel settore delle tecnologie pubblicitarie

Ue: multa da 2,95 miliardi a Google per distorta concorrenza | Il colosso hitech: "Faremo ricorso"

"È una sanzione ingiustificata - si difendono da Google - . Si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti"

05 Set 2025 - 17:47
© Afp

© Afp

La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie ("adtech"). Lo riferisce la stessa Commissione in una nota. A Google è stato ordinato di porre fine a pratiche di auto-preferenza e di attuare misure per eliminare i conflitti di interesse lungo la catena di fornitura dell'adtech. Secondo indiscrezioni di stampa, non smentite, nei giorni scorsi il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič, si sarebbe opposto all'emissione della multa, proponendo di sospenderla. 

Google: "La multa dell'Ue è sbagliata"

  Non si è fatta attendere la reazione del colosso americano. "La decisione della Commissione Europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è errata e faremo ricorso", ha spiegato in una nota Lee-Anne Mulholland, vicepresidente e responsabile globale degli Affari Regolamentari di Google.

"Si impone una sanzione ingiustificata e si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti. Non c'è nulla di anticoncorrenziale - prosegue la nota - nel fornire servizi ad acquirenti e venditori di pubblicità, e ci sono più alternative ai nostri servizi che mai". 

