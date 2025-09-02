Usa, un giudice dà ragione a Google contro il governo: "Non deve vendere Chrome"

Per il governo americano la decisione è invece un duro colpo agli sforzi di regolamentare il settore Big Tech. Sia l'amministrazione Biden sia quella Trump avevano chiesto alla giustizia rimedi ben più estremi in merito a Google, così da inviare un segnale all'intero settore. La giustizia americana aveva aperto un'indagine contro Google nel 2000, durante la prima amministrazione Trump. Nel 2024 è poi arrivata la storica sentenza, in cui Mountain View era ritenuta una monopolista nella ricerca online. Il governo aveva presentato una lista di rimedi severa, ed era stato aspramente criticato da Google. La decisione del giudice Mehta rimuove l'incertezza e sembra in grado di rassicurare anche gli altri colossi della Silicon Valley.