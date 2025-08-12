Agcom, obbligo di autorizzazione generale anche per le reti delle Big tech | "Ma non porterà a una tassa sugli Over the top"

Le Cdn sono un insieme di server localizzati in diverse aree geografiche, finalizzati a diminuire il ritardo nel caricamento dei contenuti delle pagine di un sito web. Sono le reti di distribuzione che alimentano lo streaming video e il cloud computing. E come scrive il quotidiano economico, secondo l'Authority guidata da Giacomo Lasorella, sono a tutti gli effetti un tipo specifico di rete, in quanto adatte a trasmettere segnali a mezzo di fibre ottiche. È da questa considerazione che deriva l'obbligo di conseguire un'autorizzazione generale. Non solo: l'Authority ritiene anche che ci siano i presupposti per affinché il ministero delle Imprese e del Made in Italy emani uno specifico regolamento su questo settore.