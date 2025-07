Agcom, bene pubblicità e tv online: entrate per i media superano i 12 miliardi

Nel 2024 le entrate complessive del settore media in Italia hanno registrato un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un volume superiore ai 12 miliardi di euro. È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Agcom, presentata al Senato dal presidente Giacomo Lasorella. A trainare la crescita sono stati in particolare i contenuti a pagamento, con un aumento del 4,3% nei ricavi, spinto soprattutto dalla televisione online. Questo segmento ha compensato il calo registrato nella vendita di copie cartacee di quotidiani e periodici, confermando la transizione verso il digitale. In salita anche il comparto pubblicitario, che ha segnato un +2,6%, grazie soprattutto alle buone performance di televisione e radio. Parallelamente, crescono anche i fondi pubblici destinati al settore (+1,7%), con un ruolo di rilievo ricoperto dal canone Rai, che continua a rappresentare una quota significativa nel bilancio dell'emittenza pubblica.