L'Agcom vara il Codice degli influencer: da spot trasparenti alla tutela dei minori, ecco cosa prevede

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Codice di condotta per gli influencer. Lo ha annunciato il commissario Massimiliano Capitanio sui social spiegando che l'obiettivo è "dare regole semplici e direttamente applicabili ai content creator a tutela della loro professione e degli utenti. Il commissario Agcom ha quindi chiarito che "grazie al contributo di tutte le parti in gioco, tra cui associazioni di categoria e dei consumatori, rappresentanti del comparto pubblicitario e professionisti del settore, sono stati fissati alcuni elementi salienti".