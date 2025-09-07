Negoziati Usa-Corea del Sud, rilasciati i lavoratori arrestati dall'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai

I negoziati con gli Stati Uniti per ottenere il rilascio dei lavoratori sudcoreani arrestati durante un raid da parte dei funzionari dell'immigrazione statunitensi si sono conclusi con successo. Presto i lavoratori saranno liberati e rimpatriati. L'ha annunciato l'ufficio del presidente sudcoreano. "Grazie alla risposta rapida e unitaria, i negoziati per il rilascio dei lavoratori arrestati sono stati conclusi", ha dichiarato Kang Hoon-sik, capo dello staff del presidente Lee Jae Myung. "Restano solo le procedure amministrative. Una volta completate, un volo charter partirà per riportare a casa i nostri cittadini". I lavoratori erano stati arrestati in Georgia durante il blitz effettuato dalle autorità per l'immigrazione statunitensi nello stabilimento del gruppo Hyundai.