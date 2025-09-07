Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 40 minuti fa

Negoziati Usa-Corea del Sud, rilasciati i lavoratori arrestati dall'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai

L'ufficio del presidente sudcoreano ha annunciato il buon esito dei colloqui per la liberazione il rimpatrio degli operai dopo il blitz dei funzionari americani

07 Set 2025 - 12:00
I negoziati con gli Stati Uniti per ottenere il rilascio dei lavoratori sudcoreani arrestati durante un raid da parte dei funzionari dell'immigrazione statunitensi si sono conclusi con successo. Presto i lavoratori saranno liberati e rimpatriati. L'ha annunciato l'ufficio del presidente sudcoreano. "Grazie alla risposta rapida e unitaria, i negoziati per il rilascio dei lavoratori arrestati sono stati conclusi", ha dichiarato Kang Hoon-sik, capo dello staff del presidente Lee Jae Myung. "Restano solo le procedure amministrative. Una volta completate, un volo charter partirà per riportare a casa i nostri cittadini". I lavoratori erano stati arrestati in Georgia durante il blitz effettuato dalle autorità per l'immigrazione statunitensi nello stabilimento del gruppo Hyundai

