Blitz dell'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai, Trump: "Arrestati 475 operai, negli Usa illegalmente"

L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto
Trump minaccia nuovi dazi all'Ue per sentenza su Google | E annuncia: "Il prossimo G20 a Miami nel mio golf club"
Durante un blitz dell'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai in Georgia, le autorità hanno arrestato 475 operai: "Erano entrati illegalmente negli Usa", ha spiegato Trump. E nei loro confronti, ha chiarito la Casa Bianca, verranno "applicate le leggi federali sull'immigrazione". Intanto, dopo la multa imposta dalla Ue a Google, il presidente Usa minaccia nuovi dazi all'Unione europea. E annuncia che il prossimo G20 nel 2026 si terrà a Miami, nel golf club di Doral, di sua proprietà.
Le autorità dell'Immigrazione Usa hanno compiuto un blitz in uno stabilimento Huyndai in Georgia, arrestato 475 operai che erano al lavoro nell'impianto. La maggior parte di loro è di nazionalità sudcoreana, e secondo quanto riferito dal presidente Trump "erano entrati irregolarmente sul territorio statunitense". Il governo di Seoul ha espresso "preoccupazione" per l'accaduto, ma la Casa Bianca ha replicato che sul caso verranno applicate le leggi che richiedono ai lavoratori stranieri di avere un'autorizzazione adeguata per soggiornare negli Stati Uniti. "Il presidente Trump continuerà a mantenere la promessa di rendere gli Stati Uniti il posto migliore al mondo in cui fare affari, applicando al contempo le leggi federali sull'immigrazione", ha detto una portavoce.
