Blitz dell'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai, Trump: "Arrestati 475 operai, negli Usa illegalmente"

Le autorità dell'Immigrazione Usa hanno compiuto un blitz in uno stabilimento Huyndai in Georgia, arrestato 475 operai che erano al lavoro nell'impianto. La maggior parte di loro è di nazionalità sudcoreana, e secondo quanto riferito dal presidente Trump "erano entrati irregolarmente sul territorio statunitense". Il governo di Seoul ha espresso "preoccupazione" per l'accaduto, ma la Casa Bianca ha replicato che sul caso verranno applicate le leggi che richiedono ai lavoratori stranieri di avere un'autorizzazione adeguata per soggiornare negli Stati Uniti. "Il presidente Trump continuerà a mantenere la promessa di rendere gli Stati Uniti il posto migliore al mondo in cui fare affari, applicando al contempo le leggi federali sull'immigrazione", ha detto una portavoce.