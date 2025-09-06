Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 16 minuti fa

TEMPO REALE

Blitz dell'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai, Trump: "Arrestati 475 operai, negli Usa illegalmente"

Trump minaccia nuovi dazi all'Ue per sentenza su Google | E annuncia: "Il prossimo G20 a Miami nel mio golf club"

06 Set 2025 - 11:53
© Afp

© Afp

Durante un blitz dell'Immigrazione in uno stabilimento Hyundai in Georgia, le autorità hanno arrestato 475 operai: "Erano entrati illegalmente negli Usa", ha spiegato Trump. E nei loro confronti, ha chiarito la Casa Bianca, verranno "applicate le leggi federali sull'immigrazione". Intanto, dopo la multa imposta dalla Ue a Google, il presidente Usa minaccia nuovi dazi all'Unione europea. E annuncia che il prossimo G20 nel 2026 si terrà a Miami, nel golf club di Doral, di sua proprietà.

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto

1 di 1
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Le autorità dell'Immigrazione Usa hanno compiuto un blitz in uno stabilimento Huyndai in Georgia, arrestato 475 operai che erano al lavoro nell'impianto. La maggior parte di loro è di nazionalità sudcoreana, e secondo quanto riferito dal presidente Trump "erano entrati irregolarmente sul territorio statunitense". Il governo di Seoul ha espresso "preoccupazione" per l'accaduto, ma la Casa Bianca ha replicato che sul caso verranno applicate le leggi che richiedono ai lavoratori stranieri di avere un'autorizzazione adeguata per soggiornare negli Stati Uniti. "Il presidente Trump continuerà a mantenere la promessa di rendere gli Stati Uniti il posto migliore al mondo in cui fare affari, applicando al contempo le leggi federali sull'immigrazione", ha detto una portavoce.

donald trump

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema