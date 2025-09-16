Trump fa causa al Nyt per 15 miliardi di dollari: "E' uno dei giornali più degenerati del Paese"

Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito Democratico di Sinistra Radicale". Sul fronte economico intanto il tycoon intensifica il pressing sulla Federal Reserve chiedendo una riduzione dei tassi d’interesse superiore alle attese. Mercoledì la banca centrale americana dovrebbe annunciare il primo intervento dell’anno, con i mercati che puntano a un taglio di un quarto di punto percentuale. Intanto il vicepresidente J.D. Vance ha annunciato che condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida".