Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 36 minuti fa

il tempo reale

Trump fa causa al Nyt per 15 miliardi di dollari: "E' uno dei giornali più degenerati del Paese"

Continua intanto il pressing del presidente Usa sulla Federal Reserve per un taglio più deciso dei tassi di interesse

16 Set 2025 - 07:57
© Ansa

© Ansa

Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito Democratico di Sinistra Radicale". Sul fronte economico intanto il tycoon intensifica il pressing sulla Federal Reserve chiedendo una riduzione dei tassi d’interesse superiore alle attese. Mercoledì la banca centrale americana dovrebbe annunciare il primo intervento dell’anno, con i mercati che puntano a un taglio di un quarto di punto percentuale. Intanto il vicepresidente J.D. Vance ha annunciato che condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida".

Il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito Democratico di Sinistra Radicale". 

