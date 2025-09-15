Usa, il vicepresidente Vance condurrà "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca | Trump: "Attentato nello Utah? Problema è a sinistra"

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha annunciato che condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida". La trasmissione andrà in onda a meno di una settimana dall'assassinio di Kirk, avvenuto durante una tappa del suo tour universitario allo Utah Valley University. Secondo Donald Trump, "il problema che abbiamo è a sinistra". Il presidente americano, confermando che domenica parteciperà alla cerimonia di commemorazione in Arizona dell'attivista di destra assassinato, ha anche lasciato intendere di stare già usando il governo per indagare sui suoi avversari politici, quando gli è stato chiesto se avrebbe indagato su di loro dopo la morte di Kirk. "Molte delle persone che tradizionalmente si direbbero di sinistra sono già sotto inchiesta", ha detto ai giornalisti.