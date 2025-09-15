Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

il tempo reale

Usa, il vicepresidente Vance condurrà "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca | Trump: "Attentato nello Utah? Problema è a sinistra"

Il presidente americano ha confermato che parteciperà alla cerimonia di commemorazione in Arizona dell'attivista di destra assassinato

15 Set 2025 - 09:40
© Getty

© Getty

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha annunciato che condurrà una puntata speciale di "The Charlie Kirk Show" dalla Casa Bianca, per rendere omaggio a colui che ha definito "un amico fraterno e una guida". La trasmissione andrà in onda a meno di una settimana dall'assassinio di Kirk, avvenuto durante una tappa del suo tour universitario allo Utah Valley University. Secondo Donald Trump, "il problema che abbiamo è a sinistra". Il presidente americano, confermando che domenica parteciperà alla cerimonia di commemorazione in Arizona dell'attivista di destra assassinato, ha anche lasciato intendere di stare già usando il governo per indagare sui suoi avversari politici, quando gli è stato chiesto se avrebbe indagato su di loro dopo la morte di Kirk. "Molte delle persone che tradizionalmente si direbbero di sinistra sono già sotto inchiesta", ha detto ai giornalisti.

Leggi anche

Charlie Kirk, la moglie: "Non avete idea di cosa avete scatenato"

Attentato a Charlie Kirk, Tyler Robinson scherzò in chat dopo l'omicidio: "È stato il mio sosia"

Ti potrebbe interessare

usa
donald trump
charlie kirk

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema