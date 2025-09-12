Trump tira dritto sulla Guardia Nazionale: "Andremo anche a Memphis" | "All'Onu chiederemo una stretta sul diritto di asilo"

Jerome Powell e la Fed sono "sempre in ritardo sui tassi di interesse. L'inflazione è in calo, i mercati finanziari sono in rialzo". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che il successo economico degli Stati Unti è legato ai dazi, che "ci hanno dato forza" nelle trattative e "ci stanno facendo incassare" molti soldi. Le tariffe sono ora al vaglio della Corte Suprema, in "uno dei casi più importanti nella storia americana", ha messo in evidenza il presidente, precisando di non voler neanche pensare a una sconfitta alla Corte Suprema. "Dobbiamo vincere il caso e questo Paese sarà un razzo", ha messo in evidenza.