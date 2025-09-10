Scade la militarizzazione di Washington ma soldati restano | Trump a piedi per dimostrare la sicurezza (e viene contestato)

L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto
Diversi cittadini lo hanno apostrofato come "dittatore" per la presenza di soldati in città: "Sei il nostro Hitler"
Scade l'ordine di emergenza firmato da Donald Trump per la militarizzazione di Washington, ma la presenza della Guardia Nazionale e di altre agenzie federali continuerà a essere visibile nelle strade della capitale americana. Mentre al Congresso si apre un delicato dibattito sull'autonomia della città, l'ex presidente ha scelto di farsi vedere in pubblico per rafforzare il messaggio di sicurezza: ha percorso a piedi il breve tratto dalla Casa Bianca a un noto ristorante del centro. Un gesto simbolico, accolto però da cori di protesta da parte di alcuni manifestanti. “Trump è l’Hitler dei nostri tempi”, hanno gridato, secondo quanto documentato sui social. L’episodio arriva in un momento cruciale per il futuro amministrativo di Washington e riaccende il dibattito sul ruolo del potere federale nella gestione dell’ordine pubblico.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e' tornato ad attaccare il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, invitandolo ad abbassare "subito" i tassi di interesse. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente Usa ha definito Powell "un disastro totale: non ha idea di cosa stia facendo".
"India e Stati Uniti sono stretti amici e partner naturali. Sono fiducioso che i nostri negoziati commerciali apriranno la strada alla liberazione del potenziale illimitato del partenariato tra India e Stati Uniti". Lo scrive su X il premier indiano Narendra Modi rispondendo a un messaggio del presidente Usa Donald Trump. "I nostri team stanno lavorando per concludere queste discussioni il prima possibile - aggiunge - Non vedo l'ora di parlare con il presidente Trump. Lavoreremo insieme per garantire un futuro più luminoso e prospero per entrambi i nostri popoli".
L'ordine di emergenza firmato da Donald Trump per assumere il controllo delle forze di polizia di Washington scade oggi, senza che il Congresso sia intervenuto per estenderlo. Tuttavia, la Guardia Nazionale e altre agenzie federali continueranno ad essere dislocate in città senza una chiara scadenza. Oggi, alla Camera in sede di commissione inizia il dibattito su 13 progetti di legge che, se approvati, priverebbero la capitale federale di ulteriori poteri di autonomia rispetto al governo federale.
Donald Trump ha percorso a piedi ieri sera il breve tragitto dalla Casa Bianca al ristorante "Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab" per dimostrare che il suo giro di vite contro la criminalità nella capitale sta funzionando. Ma, mentre si avventurava per il suo primo pasto in un locale dopo il ritorno alla Casa Bianca, è stato accolto da manifestanti che hanno iniziato a inveire contro di lui. "Liberate Washington Dc", "Liberate la Palestina", "Trump è l'Hitler dei nostri tempi", hanno gridato, secondo i video pubblicati sui social media. "Siamo proprio nel cuore di Washington Dc", ha detto Trump ai giornalisti prima di entrare nel ristorante. "Questa era una delle città più pericolose del Paese. Ora è sicura come qualsiasi altro posto nel Paese", ha aggiunto. Ma Trump rimane profondamente impopolare a Washington, così come a New York, dove alla finale degli Us Open è stato accolto da buu e fischi.
Il tasso di approvazione di Donald Trump si è attestato al 42% negli ultimi giorni, con il presidente che ha ottenuto voti più alti per la sua gestione della criminalità e dell'immigrazione rispetto all'economia, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos. Il sondaggio, durato cinque giorni e condotto su 1.084 adulti in tutto il Paese, mostra che il 56% degli intervistati disapprova la performance presidenziale del tycoon
Dato "appena uscito: niente inflazione!!! 'Too Late' (il nomignolo che ha affibbiato al presidente della Fed, ndr) deve abbassare i tassi, molto, subito. Powell è un disastro totale, chi non ne ha idea!!!": lo scrive Donald Trump su Truth dopo il dato sull'indice dei prezzi alla produzione.
