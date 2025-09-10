Usa, Trump chiede la pena di morte per il killer della 23enne ucraina rifugiata

Donald Trump ha invocato la pena di morte per Decarlos Brown, il senzatetto di 34 anni che ha ucciso Iryna Zarutska, 23enne ucraina rifugiata negli Stati Uniti per sfuggire alla guerra. L'omicidio è avvenuto all'interno del vagone di un treno a Charlotte, in Carolina del Nord, quando l'uomo, senza apparente motivo, ha accoltellato la donna che era seduta davanti a lui. "L'animale che ha ucciso così violentemente la bellissima ragazza ucraina, venuta in America in cerca di pace e sicurezza, dovrebbe ricevere un processo rapido e la pena di morte! Non c'è altra opzione", ha scritto il presidente Usa su Truth.

