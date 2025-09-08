Fugge dalla guerra negli Usa, 23enne ucraina uccisa a coltellate da un senzatetto su un treno: diffuso il video della brutale aggressione

Nel filmato si vede la ragazza salire a bordo del treno con cuffie alle orecchie e cappello. Dopo essersi seduta nel primo posto libero a disposizione in un convoglio con diversi altri passeggeri, la 23enne è stata brutalmente aggredita con un coltello alle spalle dal 34enne, senza che ci fosse stata alcuna interazione tra i due. Dopo l'aggressione, un video mostra Brown che si dirige verso l'altra estremità del treno e si toglie il cappuccio. Diversi passeggeri si sono precipitati ad aiutare Zarutska, ma per la ragazza non c'è stato più nulla da fare. Il senzatetto, fermato già più volte dal 2011 con le accuse di furto aggravato, rapina a mano armata e minacce, è stato arrestato dalla polizia di Charlotte dopo essere sceso sul binario alla prima fermata utile. È accusato di omicidio di primo grado. In carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere: resta ancora sconosciuto il movente.