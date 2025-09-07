Logo Tgcom24
Mondo
si chiamava Mehran Bahramian

Iran, giustiziato uomo accusato di aver ucciso un agente in proteste del 2022

07 Set 2025 - 01:40
© ansa

© ansa

In Iran è stato giustiziato un uomo, Mehran Bahramian, accusato di essere coinvolto in un attacco mortale contro le forze di sicurezza durante le proteste antigovernative del 2022. Lo ha riferito l'agenzia giudiziaria ufficiale Mizan Online. Bahramian avrebbe aperto il fuoco contro un veicolo delle forze di sicurezza, nella provincia di Isfahan, uccidendo un agente e ferendone altri. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, si tratta della dodicesima esecuzione nota legata alle proteste scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta in custodia di polizia dopo l'arresto per non aver indossato correttamente il velo. 

iran

