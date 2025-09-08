Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 24 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Zelensky: "Dopo i raid russi, mi aspetto una forte risposta degli Usa" | Trump: "Pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia"

Colpito il palazzo del governo a Kiev. Bessent: "Stati uniti pronti a far crollare l'economia russa, l'Ue ci segua". Meloni: "Mosca interessata più ad attacchi feroci che alla pace"

di Redazione online
08 Set 2025 - 00:45

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.293. Nella notte tra sabato e domenica i russi hanno lanciato 800 droni e 13 missili su Kiev, colpendo anche il palazzo del governo. Sotto le macerie di un altro edificio recuperati i corpi di una madre e del figlio di due mesi. Sono in tutto tre le vittime nella capitale ucraina. Dopo gli attacchi, Volodymyr Zelensky ha detto di aspettarsi ora "una forte risposta da parte degli Stati Uniti". Da Washington era già giunta la proposta del segretario al Tesoro, Scott Bessent: "Siamo pronti a far crollare l'economia russa, ma l'Ue deve seguirci sulle sanzioni secondarie". Arriva poi anche la conferma di Donald Trump: "Pronto a imporre nuove sanzioni". Giorgia Meloni: "La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l'Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Noi siamo vicini al popolo ucraino".

Ucraina, il vertice dei Volenterosi all'Eliseo

1 di 28
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una "forte risposta" dagli Stati Uniti, in seguito all massiccio attacco aereo russo che ha colpito l'Ucraina la scorsa notte. "È importante che i partner rispondano in modo completo a questo attacco. Contiamo su una forte risposta dagli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente ucraino.

Donald Trump è pronto "a una seconda fase" di sanzioni contro la Russia e Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente americano, rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per New York per assistere alla finale tennistica di Us Open.

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema