La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.293. Nella notte tra sabato e domenica i russi hanno lanciato 800 droni e 13 missili su Kiev, colpendo anche il palazzo del governo. Sotto le macerie di un altro edificio recuperati i corpi di una madre e del figlio di due mesi. Sono in tutto tre le vittime nella capitale ucraina. Dopo gli attacchi, Volodymyr Zelensky ha detto di aspettarsi ora "una forte risposta da parte degli Stati Uniti". Da Washington era già giunta la proposta del segretario al Tesoro, Scott Bessent: "Siamo pronti a far crollare l'economia russa, ma l'Ue deve seguirci sulle sanzioni secondarie". Arriva poi anche la conferma di Donald Trump: "Pronto a imporre nuove sanzioni". Giorgia Meloni: "La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l'Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Noi siamo vicini al popolo ucraino".