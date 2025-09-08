Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 7
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

si chiamava Iryna Zarutska

Fugge dalla guerra negli Usa, ucraina 23enne muore accoltellata su un treno a Charlotte

Da tre anni Iryna Zarutska viveva nel North Carolina. Uccisa da un altro passeggero, incastrato dai filmati di sorveglianza

08 Set 2025 - 08:48
7 foto
usa
crisi ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri