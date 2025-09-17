Melania Trump omaggia Londra con il trench Burberry: storia (e segreti) di un capo senza tempo

Non è solo una scelta di stile, ma un vero tributo alla storia della moda inglese. In visita ufficiale a Londra insieme al marito Donald, Melania Trump ha indossato un trench Burberry color sabbia, lungo fino ai piedi. Un capo che non rappresenta soltanto eleganza e sobrietà, ma che racchiude oltre un secolo di storia: nato nelle trincee della Prima guerra mondiale, è diventato un’icona globale capace di parlare di raffinatezza, autorevolezza e potere silenzioso. Con questa scelta, la first lady ha reso omaggio a uno dei simboli più celebri della tradizione britannica, dimostrando come il trench resti il ponte ideale tra passato e presente.