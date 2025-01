Moda, dal piumino al trench tech: i modelli più belli e performanti

- Una giacca ideale per un guardaroba contemporaneo, un piumino pensato per affrontare ogni condizione con stile e praticità. Realizzato in poliestere riciclato con inserti in tessuto taslan, questo modello utilizza una struttura tubolare senza cuciture per offrire massima libertà di movimento. La lamina poliuretanica interna ed esterna rende il tessuto impermeabile e antivento, mentre il cappuccio regolabile e la coulisse interna in vita garantiscono protezione totale dagli agenti atmosferici. Le tasche waterproof e la Flash LED Pocket per smartphone aggiungono dettagli funzionali e smart, mentre il doppio velcro personalizzabile sulla manica riflette il Dna tecnico della collezione.



The Layered Versatility - Un piumino senza maniche pensato per chi ama la versatilità. Con lo stesso approccio tecnico del modello a maniche lunghe, questo gilet è realizzato in tessuto poliestere e taslan riciclati, con imbottitura in Repreve e struttura tubolare senza cuciture. Impermeabile e antivento, presenta una chiusura a zip waterproof e due tasche laterali a contrasto per un design minimal ma altamente funzionale. La coulisse interna in vita e la Flash LED Pocket confermano l'attenzione ai dettagli smart e pratici, rendendolo il capo ideale per look stratificati che uniscono stile e performance.



2 in 1 Plus Pocket Middle Parka - The Urban Explorer - La costruzione "2 in 1" di questo capo combina un windbreaker esterno in tessuto tre layers laminato e un interno staccabile imbottito in Repreve. La doppia laminatura e i dettagli in taslan riciclato, applicati tramite taglio laser e incollatura, garantiscono impermeabilità e protezione. Con cappuccio regolabile, zip waterproof e tasche multifunzionali a soffietto, questo parka si adatta a uno stile di vita dinamico. La coulisse in vita e i polsini regolabili offrono comfort personalizzato, mentre la Flash LED Pocket aggiunge un tocco di praticità hi-tech.



Dust Coat - The Tech Trench - Last but not least, un trench coat che fonde eleganza e funzionalità. Realizzato in tessuto a tre strati di poliestere riciclato, con doppia laminatura, protegge da vento e pioggia, mantenendo la traspirabilità grazie alla ventilazione posteriore. Le linee pulite e i dettagli laserati, incollati con precisione, creano un'estetica moderna, mentre la doppia chiusura frontale, con zip waterproof e bottoni, offre versatilità. Pinces ergonomiche sulle maniche e un sistema di regolazione sui polsini garantiscono comfort e libertà di movimento. Le due tasche laterali e la Flash LED Pocket, nascosta sotto una zip, sottolineano l'attenzione ai dettagli. Come tocco finale, il velcro personalizzato sulla manica.