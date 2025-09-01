Melissa Satta alle nozze in Bulgaria degli amici Kostantina e Marko ha indossato un elegante abito sottoveste blu notte molto sensuale. Carlo Gussalli Beretta è apparso perfettamente abbinato con il suo completo gessato con camicia bianca e cravatta in tonalità. Hanno posato felici e sorridenti. Con loro anche i genitori di lui, Franco Gussalli Beretta e Umberta Gnutti. Da tempo si dice che i “suoceri” abbiano a cuore Melissa: la madre di Carlo e la Satta si conoscevano da prima che nascesse una relazione tra la ex velina e il figlio della Gnutti e che ora vadano d’amore e d’accordo.