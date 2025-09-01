© Tgcom24
La coppia innamorata posa con i genitori dell’imprenditore
Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sempre più vicini alle nozze. Al matrimonio di una coppia di amici sono apparsi più intimi e raggianti che mai. Tanto che qualcuno sussurra la possibilità di una cicogna in volo e quel cuoricino azzurro nella foto dei due viene letto come una conferma. Fatto sta che in Bulgaria Melissa e Carlo hanno posato con i “suoceri” mostrando come si sentano già tutti una bella famiglia.
Melissa Satta alle nozze in Bulgaria degli amici Kostantina e Marko ha indossato un elegante abito sottoveste blu notte molto sensuale. Carlo Gussalli Beretta è apparso perfettamente abbinato con il suo completo gessato con camicia bianca e cravatta in tonalità. Hanno posato felici e sorridenti. Con loro anche i genitori di lui, Franco Gussalli Beretta e Umberta Gnutti. Da tempo si dice che i “suoceri” abbiano a cuore Melissa: la madre di Carlo e la Satta si conoscevano da prima che nascesse una relazione tra la ex velina e il figlio della Gnutti e che ora vadano d’amore e d’accordo.
L’intimità tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si legge tra gli sguardi e i sorrisi nelle foto al compleanno della nonna dell’imprenditore. Carlo pubblica alcuni scorci della festa casalinga e tra cugini e parenti Melissa Satta e il figlio di lei, Maddox Prince Boateng sono in primo piano. Carlo Gussalli Beretta posa con la nonna e i cugini ma davanti a lui c’è il piccolo Maddox sorridente. La famiglia allargata è stata approvata e ora non resta che un nuovo sì da festeggiare.
