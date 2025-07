Cena in Sardegna tra le ex veline Melissa Satta, Elena Barolo e Thais Wiggers

Non è la prima volta che Melissa Satta e Thais Wiggers trascorrono le vacanze insieme: già a inizio luglio le due ex veline erano state in Sardegna, mostrando una complicità rimasta intatta nonostante il passare degli anni. Le due hanno condiviso il celebre bancone di Striscia la Notizia dal 2005 al 2008. “Giorni meravigliosi”, ha scritto Thais in una delle sue storie, confermando la magia di questo legame.