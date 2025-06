Elena Barolo di recente ha partecipato al reality “The Couple” insieme all’amica Thais Wiggers: “Stando all’interno di quella casa, abbiamo fatto un programma insieme io e Thais. Succede che rifletti di più, sei senza cellulare, senza niente… Evidentemente non mi mancava così tanto. Forse neanche io a lui, chi lo sa”, ha detto parlando della decisione di lasciare Alessandro Martorana. E proprio nel programma Elena ha conosciuto Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì. “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. – ha detto la Barolo - Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente lui è bellissimo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme”.