Le ex Veline Melissa Satta e Thais Wiggers in vacanza si dividono Max

I tre via social hanno documentato le loro giornate al mare tra risate, bagni e pranzetti in spiaggia. Thais e Melissa si sono ritagliate qualche ora tutta per loro e rinsaldare un'amicizia che dura ormai da molti anni. A fare loro da cavaliere c'è Max, che riempie di attenzioni la sorella e cerca di rendere il soggiorno di Thais il più piacevole possibile. Si vocifera che la bionda sia tornata single dopo la fine della relazione con il manager Filippo Pisani D’Arcano e anche sul profilo social di Max non compaiono donne. Che Melissa abbia combinato la mini-vacanza per accasare il fratello con la sua amica di lunga data? Per ora hanno passato qualche ora spensierata insieme, ma l'estate è appena all'inizio e chissà che la Wiggers non ricapiti in Sardegna nelle prossime settimane.