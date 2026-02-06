Melissa Satta con Carlo Beretta alle Maldive: "La differenza d'età? Solo gli ignoranti pongono limiti"

"Sei molto affiatata con il tuo fidanzato. Siete sempre in giro per il mondo", scrive un altro follower a Melissa. "La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo… spesso viaggiamo per lavoro e quando possiamo ci accompagniamo a vicenda", ha risposto l'ex velina. In un caso "è venuto con me in Giappone. Avevo un evento di lavoro e ne abbiamo approfittato per fare qualche giorno in più", ha aggiunto. E sull'amore, rivela: "Ho sofferto tantissimo" in passato, "ma tutto passa. Anche la sofferenza aiuta a crescere e magari essere migliori".

