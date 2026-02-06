Melissa Satta con Carlo Beretta alle Maldive: "La differenza d'età? Solo gli ignoranti pongono limiti"
La showgirl, 40 anni, condivide scatti bollenti sotto il sole dell'oceano Indiano insieme al fidanzato, 29 anni
Soggiorno da sogno per Melissa Satta alle Maldive, in compagnia del suo fidanzato Carlo Beretta. La showgirl, che festeggia 40 anni, ha pubblicato sui social alcuni scatti "bollenti" (è il caso di dirlo) sotto il sole cocente dell'oceano Indiano: vicino a lei il giovane imprenditore di 29 anni. La differenza d'età tra i due (11 anni) è sempre stata oggetto di pettegolezzi. Ma l'ex velina ha, ancora una volta, voluto ribadire che l'età, alla fine, è solo un numero. "Senti la differenza d'età con il tuo compagno?", le ha scritto un follower. E lei, netta: "Dettagli inutili che ai giorni d'oggi non hanno valore. Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale". E poi, la stoccata: "I limiti li pongono solo le persone ignoranti".
"Sei molto affiatata con il tuo fidanzato. Siete sempre in giro per il mondo", scrive un altro follower a Melissa. "La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo… spesso viaggiamo per lavoro e quando possiamo ci accompagniamo a vicenda", ha risposto l'ex velina. In un caso "è venuto con me in Giappone. Avevo un evento di lavoro e ne abbiamo approfittato per fare qualche giorno in più", ha aggiunto. E sull'amore, rivela: "Ho sofferto tantissimo" in passato, "ma tutto passa. Anche la sofferenza aiuta a crescere e magari essere migliori".
Verso le nozze?
Il legame solido tra Melissa Satta e Carlo Beretta è anche testimoniato da chi è loro vicino. A settembre scorso, al matrimonio di una coppia di amici, i due sono apparsi sempre più intimi e raggianti. Tanto che qualcuno aveva addirittura sussurrato la possibilità di una cicogna in volo. La coppia aveva anche posato con i "suoceri", dimostrando come si sentano già tutti una bella famiglia.