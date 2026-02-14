Marina La Rosa sulla separazione dal suo ex marito Guido: "Momento complicato, un lutto"
A "Verissimo" l'ex concorrente del "Grande Fratello": "Non lo avrei mai lasciato, era l'uomo della mia vita"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Marina La Rosa parla della separazione dal suo ex marito Guido Bellitti e del momento difficile che ha vissuto dopo che l'ha portata a pesare solo 47 kg. "Sono separata da sei anni da Guido, il nostro matrimonio è durato 11 anni" ha raccontato l'ex concorrente del "Grande Fratello".
"Momento complicatissimo, un lutto. Io non l'avrei mai lasciato perché Guido era l'uomo della mia vita, ho investito tantissimo nella nostra relazione. Alcune volte quando mi chiedono chi ha lasciato chi, rispondo che sì l'ho lasciato io perché probabilmente lui mi aveva già lasciata tempo prima senza neanche accorgersene" confida a Silvia Toffanin.
"Non volendo io cercavo di salvare il matrimonio, noi come coppia, i figli, senza salvare me stessa. Alla fine il mio corpo si è rifiutato di ingerire cibo e a quel punto ho detto basta. Oggi siamo in buoni rapporti, credo che l'amore di due persone che si sono amati così tanto resta" ha concluso Marina La Rosa.