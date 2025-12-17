Marina La Rosa dopo il primo "Grande Fratello": "A Capodanno guadagnavo anche 100 milioni di lire"

"Quando rientravo in albergo non sentivo stranamente quel senso di felicità ma un senso di vuoto per aver guadagnato tutti quei soldi senza aver avuto alcun merito", dice Marina La Rosa che sul valore del denaro aggiunge: "Ho sempre pensato che vada condiviso anche con chi ha meno possibilità, a partire dalla famiglia e dagli amici". Poi commentando un servizio della trasmissione di Rete 4 sul lusso natalizio l'ex gieffina afferma: "Mi sembra assurdo arrivare a comprare una bottiglia di champagne o un orologio da 9mila euro, sono cifre folli".