A "È sempre Cartabianca"

Cortina d'Ampezzo (Bl), Natale nel lusso tra ostriche ad alta quota e "capricci" da 8mila euro

"È sempre Cartabianca" è nella località dolomitica che si prepara ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026

17 Dic 2025 - 10:10
© Da video

© Da video

Mentre la fiamma olimpica prosegue il suo viaggio per l'Italia, l'atmosfera di Natale contagia Cortina d'Ampezzo che insieme a Milano ospiterà i Giochi invernali dal 6 al 22 febbraio 2026. L'inviata di "È sempre Cartabianca" ha verificato i flussi turistici nella nota località dolomitica in provincia di Belluno tra sport, benessere e soggiorni di lusso sulla neve. 

Da un piatto di ostriche fresche gustato ad alta quota a calici di champagne personalizzato: c'è chi per un momento di relax dopo una giornata trascorsa sulle piste non bada a spese negli chalet trasformati in discoteche a cielo aperto. "Ci chiedono bottiglie da 3mila e 500 euro", dice Luca Noale, titolare dello Chalet Tofane. "Abbiamo un fornitore di aragoste fresche che ce le porta ancora vive e due imprenditori hanno organizzato una gara di aragoste nel corridoio", racconta Gherardo Manaigo dell'Hotel de la Poste che per le feste ha dovuto aprire una lista d'attesa.

Per molti turisti italiani e stranieri, del resto, le vacanze sulla neve a Cortina sono un rito mondano irrinunciabile e c'è chi per la notte di Capodanno in una suite con vista sulle montagne è disposto a pagare fino a 8mila euro. "Da 35 anni vengono sempre gli stessi clienti, qui si sentono come a casa", spiega Gabriella Lo Faro dell'Hotel Mirage.

