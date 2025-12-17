Cortina d'Ampezzo (Bl), Natale nel lusso tra ostriche ad alta quota e "capricci" da 8mila euro

Da un piatto di ostriche fresche gustato ad alta quota a calici di champagne personalizzato: c'è chi per un momento di relax dopo una giornata trascorsa sulle piste non bada a spese negli chalet trasformati in discoteche a cielo aperto. "Ci chiedono bottiglie da 3mila e 500 euro", dice Luca Noale, titolare dello Chalet Tofane. "Abbiamo un fornitore di aragoste fresche che ce le porta ancora vive e due imprenditori hanno organizzato una gara di aragoste nel corridoio", racconta Gherardo Manaigo dell'Hotel de la Poste che per le feste ha dovuto aprire una lista d'attesa.